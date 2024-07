Stefano Terrazzino swoją przygodę z show-biznesem rozpoczął w programie "Taniec z Gwiazdami". Przystojny Włoch ma na swoim koncie udział w kilku edycjach tanecznego show , gdzie partnerował takim gwiazdom jak Agnieszka Sienkiewicz, Aneta Zając czy Agata Kulesza. Terrazzino oprócz tańca zajmuje się także śpiewem. Sam tancerz jakiś czas temu przyznał, że jego kariera wokalisty zaczęła się przez przypadek. Okazuje się, że pomogła mu w tym Justyna Steczkowska. Zobacz: Terrazzino wiele zawdzięcza Steczkowskiej. To dzięki niej jego kariera nabrała rozpędu

Ostatnio stefano Terrazzino pojawił się w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" gdzie zachwycił swoimi występami. Zwycięzca 3. edycji wielkiego hitu Polsatu była dla artysty wielkim wyróżnieniem. W rozmowie z lifestylenewseria.pl Stefano opowiedział o swojej wygranej oraz o tym, co się od tego czasu zmieniło w jego życiu.

- To jest miłe, bo wiadomo, że jakaś inna dziedzina, teren, który nie jest twój, musiałeś się sprawdzić, musiałeś pokonać jakieś drogi. Nagle się okazuje jakiś rodzaj sukcesu. Myślałeś, że to był ten sukces, akurat w ostatnim programie, że od swojej pozycji musiałem przekonać, że to była taka wielka droga- stwierdza Terrazzino. Inaczej na mnie zaczynają patrzeć. Jak każdy tancerz, potrafię więcej, mam coś więcej do zaoferowania. Tylko że niestety to etykietowanie jest najłatwiejsze. Mam poczucie, że czasami tak to jest, że tancerz jest taki trochę "niższy" od piosenkarza albo aktora. Odczuwam, że tak jestem traktowany. A nasza praca jest bardzo ciężka.