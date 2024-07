1 z 10

Stefano Terrazzino: „Rodzice jeszcze przed moimi narodzinami wyprowadzili się do Niemiec. Ja jednak zawsze w sercu czułem się Włochem. Nie przyjąłem niemieckiego obywatelstwa. Zresztą co to za Niemiec, który nosi nazwisko Terrazzino?”

na zdj. Stefano Terrazzino