Co łączy Justynę Steczkowską z Daną International? Na to pytanie najłatwiej odpowiedzieć porównując zdjęcia obu pań. Może jednak zanim to zrobimy, przypomnijmy kim jest Dana.

O Danie International zrobiło się głośno na świecie przy okazji zwycięstwa na festiwalu Eurowizji w 1998 roku. Kiedy piękna reprezentantka Izraela triumfowała, ortodoksyjni Żydzi byli wściekli. Powód? Dana nie zawsze była Daną. International urodziła się jako mężczyzna, Yaron Cohen. Decyzję o zmianie płci podjęła wcześnie, bo jako nastolatka. Jest jedną z najbardziej znanych transseksualistek na świecie i o swojej odmienności opowiada bardzo chętnie. Przede wszystkim Dana jest znana ze swojej pięknej figury i epatującej kobiecości.

Podobne zalety wizualne ma Justyna Steczkowska. Porównajcie sobie okładkę nowego numeru "Elle" z sesją zdjęciową International wykonaną do jednej z ostatnich płyt. Wyglądają jak siostry?

