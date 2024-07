Już 2 kwietnia do sklepów trafi nowa płyta Justyny Steczkowskiej "XV". Album będzie zawierał największe przeboje Justyny (a było ich całkiem sporo), które zostały nieco odświeżone. Nie zabraknie też nowych utworów. Według zapewnień Steczkowskiej cała płyta ma być otoczona "fascynującą aurą tajemnicy". Dzisiaj poznaliśmy jej najważniejszy element.

Steczkowska udostępniła na swojej stronie okładkę płyty. Ubrana w złoty gorset, koronę i z kropką na środku czoła pozuje jako hinduska bogini. Tym sposobem ma odpowiedzieć na pytanie kim była, jest i będzie. Zachęca was do zakupu to zdjęcie?

