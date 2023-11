1 z 7

Martyna Wojciechowska od czasu do czasu lubi pokazywać swoje stare zdjęcia na Instagramie. Niedawno gwiazda opublikowała fotkę z 2001 roku i jak sama pisze, trudno uwierzyć, że to ona! Skórzana ramoneska do różowego golfu, skórzane spodnie z wysokim stanem i buty na wysokim, płaskim słupku. Ale hitem jest jej rozczochrana fryzura z końcówkami stawianymi na bok, inspirowana nie wiadomo czym. Ale wówczas to ona była inspiracją dla wszystkich - fanki nosiły się "na Martynę".

Tak tak, mamy więcej dość obciachowych zdjęć prezenterki ;)

Zobacz: NOWE zdjęcia Wojciechowskiej i Kossakowskiego! Jak Przemek dogaduje się z córką Martyny? Zobacz!