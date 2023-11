1 z 4

Jeżeli zastanawialiście się, kto jest największą gwiazdą stacji TVN, to teraz nie ma już wątpliwości. Największą i z pewnością najcenniejszą gwiazdą stacji jest Magda Gessler! Dlaczego? Jak się okazuje, to właśnie dzięki prowadzącej "Kuchenne rewolucje" stacja TVN zarobiła w 2018 roku fortunę. Jak informuje Dziennik Gazeta Prawna, w minionym roku, ze sprzedaży reklam emitowanych przy "Kuchennych rewolucjach" z Magdą Gessler stacja zarobiła... 233 miliony złotych! Dziennik donosi, że to aż o 33 mln więcej niż w 2017 roku.

