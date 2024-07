Sprawa uchodźców jest szeroko komentowana już nie tylko przez polityków, ale też gwiazdy! Swoje zdanie na ten temat wyraziła już nie tylko Magda Gessler oraz też chłopak Zosi Ślotały Kamil Haidar, który jest oburzony tym, że Polacy nie chcą, żeby uchodźcy przyjechali do naszego kraju. Do grupy osób, które sprzeciwiają się przyjmowaniu uchodźców, należy też Piotr Kukulski nany też jako Pikej. Brat Natalii Kukulskiej napisał na Facebooku:

Pikej o uchodźcach:

“EUROPO OTWÓRZ OCZY I NIE WPUSZCZAJ JUŻ DO EUROPY NIKOGO, A JEŚLI NIE CHCESZ DEPORTOWAĆ WSZYSTKICH JUŻ TU OBECNYCH TO DEPORTUJ CHOCIAŻ MĘSKICH IMIGRANTÓW Z UE BO TO PRZYSZLI MORDERCY!!!"

Kuba Wojewódzki zazwyczaj zabiera głos w sprawie kontrowersyjnych tematów, nie mógł więc pominąć tematu uchodźców z Syrii. Obśmiał gwiazdy, które wypowiadają się na ten temat!

Kuba Wojewódzki o Pikeju i Annie Wendzikowskiej:

“Powrócił, i to w wielkim stylu. Znany stołeczny raper Piotr Kukulski, znany także jako Pikej, wypowiedział się na aktualny temat uchodźców z Syrii. “Ci ludzie są zagrożeniem dla naszej wolności, bezpieczeństwa i dobrobytu” - grzmiał w sieci. Facet zna temat, bo sam ma w sobie coś z uchodźcy. Rozum go opuścił”.

Kuba odniósł się też do słów Ani Wendzikowskiej, która zauważyła ostatnio, że większość uchodźców to młodzi mężczyźni (to prawda - potwierdzają to statystyki). Wojewódzkiemu nie spodobało się, że Wendzikowska stwierdziła, że uchodźcy to “nieźle ubrani ludzie”.

“Na modny temat uchodźców wypowiedziała się też inna ikona popkultury, czyli Anna Wendzikowska. “To są butni, nieźle ubrani, młodzi mężczyźni, którzy jadą do nas zrobić rozpierduchę”. Podobno coraz częściej płaci się celebrytom za wpisy na Facebooku. Może by tak zacząć płacić, żeby jednak nie pisali?”, napisał Kuba Wojewódzki z “Polityce”.

A Wy zgadzacie się z Pikejem, który sprzeciwia się wpuszczeniu uchodźców z Syrii do Polski? Czy jesteście bardziej po stronie Magdy Gessler, która namawia do tego żeby wyciągnąć do nich pomocną dłoń?

