Piękne, długie i podkręcone rzęsy to marzenie każdej kobiety! Dzięki nim oczy stają się bardziej wyraziste i optycznie wydają się być większe. Jak się okazuje, sposobów na podkręcone rzęsy jest wiele, dlatego w dzisiejszym odcinku, nasza redaktorka Olga Bracichowicz przetestuje cztery z nich! Który okaże się być strzałem w dziesiątkę? Przekonaj się sama!

Reklama

ECS

Sztuczne rzęsy rozwiązaniem gwiazd

Rihanna, Demi Lovato, Lady Gaga i Kim Kardashian to zdecydowane fanki spektakularnych rzęs! Na każdej gali, każdym koncercie, czy evencie olśniewają idealnie zrobionym makijażem! Ich spojrzenia hipnotyzują! Jak się okazuje wszystko za sprawą ich ulubionych, sztucznych rzęs! Jedne stawiają na naturalny look, inne na bardzo odważne oko, ale obok żadnej z nich nie można przejść obojętnie. Długie, podkręcone i ciemne rzęsy to trend, który nigdy nie wyjdzie z mody! Jednak nie ma co się oszukiwać, to dość męczący i bardzo trudny sposób na osiągnięcie hollywoodzkiego spojrzenia! Na szczęście mamy coś prostszego!

Unoś, podkręcaj, dodawaj objętości – maskara Avon Unlimited

Do wykonania perfekcyjnego makijażu oka na pewno potrzebny jest tusz do rzęs. W testach naszej koleżanki Olgi, zdecydowanym zwycięzcą okazała się maskara Avon Unlimited! Została ona zaprojektowana tak, aby mogła maksymalnie unieść rzęsy i dodać im nawet trzykrotnej objętości! Masz krótkie lub proste rzęsy? Nie martw się, produkt marki Avon został stworzony z myślą o nawet najbardziej opornych na stylizację rzęsach. W końcu każda z nas zasługuje na to, aby poczuć się wyjątkowo!

ECS

Maskara Avon Unlimited daje nam nieograniczone możliwości - jej formuła LIFT & LOCK unosi rzęsy od nasady i utrwala efekt aż na 24 godziny! Jej szczoteczka jest specjalnie wyprofilowana i innowacyjna - posiada lukę, która pozwala na wygodne i precyzyjne aplikowanie produktu prosto na rzęsy.

Zobacz także

Dzięki maskarze Avon Unlimited możesz zapomnieć o zalotce i sztucznych rzęsach! Z tym tuszem oczarujesz spojrzeniem każdego!

Maskara Avon Unlimited jest dostępna w dwóch odcieniach, w katalogu Avon 12/2020 w cenie 22,99 zł. Produkt można zamówić u Konsultantek Avon lub kupić za pośrednictwem strony www.avon.pl i przez iKatalog Avon.

Reklama

Materiał powstał z udziałem marki Avon