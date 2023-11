To jak spędzamy wieczory zależy w dużej mierze od naszej natury, temperamentu i preferencji. Przecież każdy organizm działa inaczej i odpoczywa w inny sposób. Niektórzy z nas potrzebują dużo snu i wieczornej regeneracji, dlatego świadomie szybko zasypiają. Inni wręcz przeciwnie, uwielbiają do późna czytać książki, oglądać filmy, albo spędzać czas w gronie znajomych. Z czego to wynika? I dlaczego jesienne wieczory części z nas kojarzą się z nostalgią, a innym z doskonałym czasem spędzonym w gronie najbliższych?

Jak dobrze zaplanować czas po pracy?

Najważniejsze jest nasze zdrowie i samopoczucie jesienią i zimą. Dlatego warto mądrze zaplanować czas spędzony po pracy, tak żeby mieć z niego przyjemność i żeby nasz organizm szybko się regenerował. Nie zapominaj zatem o ruchu i aktywności fizycznej. Warto pojechać zaraz po pracy na godzinę na basen lub jogę. Tym bardziej jeśli pracujesz kreatywnie i potrzebujesz, żeby twój mózg miał chwilę spokoju. Zrelaksowane ciało, rozluźnione mięśnie i tzw. pozytywne zmęczenie, to doskonała baza do wieczornego odpoczynku. Pamiętaj o zbilansowanej diecie. Nie warto wieczorem przyjmować dużej ilości węglowodanów prostych, ale te najbardziej wartościowe czyli węglowodany złożone są jak najbardziej wskazane, tym bardziej po aktywności fizycznej. Dieta to podstawa dobrego samopoczucia, dlatego jesienią bardzo skrupulatnie wybieraj składniki i produkty, których potrzebuje twój organizm. Znajdź wieczorem czas dla siebie, przygotuj sobie gorącą kąpiel, zapal relaksacyjną święcę, wypij rozgrzewający napar lub zimową herbatę. Przeczytaj odprężającą książkę lub posłuchaj spokojnej muzyki, która idealnie wprowadzi cię w stan relaksu, dzięki czemu szybciej zaśniesz i będziesz miała dobry sen.

Kobiece rytuały

Bez względu na to jak bardzo jesteś zmęczona po całym dniu pamiętaj o codziennej pielęgnacji ciała. Jesienią skóra wyjątkowo się przesusza, jest szorstka i wrażliwa dlatego warto nawilżać ją intensywne po kąpieli, stosować odżywcze i nawilżające mleczka do ciała, maski do włosów oraz dobre kosmetyki do higieny intymnej. Pamiętaj również, że podczas „kobiecych dni” potrzebujesz wyjątkowej pielęgnacji i ochrony, dlatego świadomie wybieraj produkty które Ci ją zagwarantują. Niezwykle delikatne podpaski Bella Ideale StaySofti są naprawdę świetne, zapewnią Ci komfort i bezpieczeństwo w trakcie okresu. Podpaska została pokryta innowacyjną strukturą StaySofti, która zapewnia wyjątkowe uczucie miękkości i naturalności. Dzięki technologii Microcapsules gwarantuje większą chłonność, niż standardowa ultracienka podpaska. System Air zapewnia oddychalność i minimalizuje ryzyko podrażnień, a kompleks Flexi-Fit odpowiedzialny jest za elastyczność podpaski i sprawia, że jest ona niewyczuwalna, sprawiając wrażenie integralnej części bielizny. Dostępna również w rozmiarze na dzień.

Artykuł powstał we współpracy z marką bella