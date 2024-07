Moda od zawsze czerpie inspiracje ze sztuki, kultury popularnej oraz ważnych społecznych wydarzeń. W sezonie wiosna-lato 2012, zbliżające się mistrzostwa Europy w piłce nożnej zainspirowały wielu projektantów do stworzenia sportowego looku.

Wśród bogatego repertuaru mi osobiście szczególnie przypadło do gustu obuwie dla kobiet, proponowane między innymi przez Cloe czy Marca Jacobsa. Wysoka, często ukryta koturna dodaje centymetrów i kobiecości. Wykonanie ze skóry podnosi jakość produktu. Idealne do nonszalanckich stylizacji, dla tych, które cenią sportową elegancję. Pasują nie tylko do luźnych spodni ale także minimalistycznych w formie sukienek, tunik czy spódnic, prostych i eleganckich fasonów. Kluczem jest tu umiejętne łączenie dwóch stylów, zachowanie odpowiednich proporcji i nie traktowanie sportowego trendu zbyt dosłownie i kompleksowo.

polecam,

Iwona Gzik,

stylistka "FLESZ"