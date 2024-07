Po 17 latach od premiery singla "Wannabe" Spice Girls znów wystąpiły razem. Okazją do krótkiego powrotu na scenę było zakończenie Igrzysk Olimpijskich w Londynie. Legendarny zespół, który w 2000 roku zakończył działalność, specjalnie na wczorajszy wieczór zaprezentował miks swoich dwóch największych przebojów - wspomnianego "Wannabe" i "Spice Up Your Life" pochodzącego z drugiej płyty.

Dziewczyny wjechały, podobnie jak w teledysku do pierwszego singla, na charakterystycznych czarnych londyńskich taksówkach, na których zmieniały się wizualizacje. Panie wystąpiły w stylizacjach nawiązujących do ich "spajsetkowych" pseudonimów. Przypomnijmy ten występ. Aż łza się w oku kręci ;-)

