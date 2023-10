Przez ostatnią dekadę obowiązującym kanonem piękna była twarz w kształcie serca z malutkim noskiem i wydatnymi ustami. Miliony kobiet korzystały z pomocy lekarzy medycyny estetycznej oraz wypełniaczy na bazie kwasu hialuronowego lub tłuszczu, by osiągnąć rysy wpisujące się w tę estetykę. Niedawno trendy zaczęły się zmieniać. Zamiast twarzy w kształcie serca z małym noskiem i wypełnionymi ustami i policzkami, zaczynamy cenić szczupłe, pociągłe twarze z wyraźnie zarysowaną linią żuchwy. Niezależnie od zmieniających się „ideałów” urody niezmienne zostaje jedno – chcemy wyglądać młodo i czuć się dobrze w swojej skórze. Najchętniej korzystając przy tym z jak najmniej inwazyjnych procedur.

Wszystkie te potrzeby spełnia nowy zabieg BTL EMFACE®. Bez bólu, bez okresu rekonwalescencji, bez użycia igieł. EMFACE® wykorzystuje energie zsynchronizowanej RF i HIFES® jednocześnie, aby dotrzeć do wszystkich warstw twarzy; skóry, powięzi, tkanki łącznej i mięśni twarzy. Policzki unoszą się, a linia żuchwy jest ładnie wysmuklona. Dzięki niemu poprawia się tekstura skóry, a zmarszczki ulegają spłyceniu.

Jak działa urządzenie EMFACE®?

Proces starzenia jest wielowymiarowy. Z wiekiem dochodzi do wiotczenia i utraty objętości mięśni, również mięśni twarzy, co w połączeniu z utratą kolagenu i elastyczności skóry prowadzi do pojawienia się zmarszczek, spadku jędrności skóry i zmian w owalu twarzy.

Żeby zadziałać zarówno na skórę, jak i na mięśnie, w urządzeniu EMFACE® zostały zastosowane działające jednocześnie dwie technologie zsynchronizowanej radiofrekwencji (RF) i HIFES®. Energia jest dostarczana za pomocą aplikatorów umieszczonych na twarzy. W przypadku większości pacjentów stosuje się trzy jednorazowe aplikatory, jeden na czoło i po jednym na każdy policzek. Monopolarna fala radiowa odmładza i zagęszcza skórę. Wykorzystuje ciepło, aby pobudzić produkcję nowych włókien kolagenu i elastyny w skórze właściwej. Rozchodzi się ono, aż pod podbródek, wysmuklając owal twarzy.

Kondycja skóry to tylko jeden z elementów, które składają się na młody wygląd. Wsparciem dla skóry, niejako elementem konstrukcyjnym, są mięśnie. I to właśnie ich gęstość i jakość poprawia wykorzystana w urządzeniu EMFACE® technologia HIFES®. Jest ona zaprojektowana specjalnie w celu dotarcia do małych, delikatnych mięśni twarzy. W selektywny sposób wywołuje skurcze w mięśniach odpowiadających za utrzymanie ładnego owalu. W efekcie terapii odwraca się proces ich starzenia i poprawia wsparcie dla skóry.

Zalety zabiegu EMFACE®

Dostosowanie technologii do znacznie mniejszych mięśni i anatomii twarzy wymagało wielu lat badań i testów. Wysiłki się opłaciły. Połączenie technologii HIFES® i fali radiowej sprawia, że łuki brwi i kąciki ust unoszą się, a kontur twarzy i kości policzkowe są lepiej zdefiniowane.

Co ważne, zabieg jest bezbolesny. Odczuwalne jest jedynie przyjemne, relaksujące ciepło oraz mrowienie wywołane przez pracę mięśni. Sesja trwa zaledwie 20 minut. Zalecana seria, po której jeden rzut oka w lustro wystarczy, by zobaczyć efekty, to cztery zabiegi. Kolejna dobra wiadomość? Nie wymagają one okresu rekonwalescencji. Po zabiegach skóra może być jedynie delikatnie zaróżowiona. Różnicę w napięciu skóry widać już po pierwszym razie, natomiast proces remodelingu kolagenu trwa około dwóch miesięcy i tyle musimy zaczekać na końcowy efekt.

Co jeszcze warto wiedzieć o zabiegu EMFACE®?

Mimo że zabieg EMFACE® jest bezbolesny, urządzenie wyposażone jest w przycisk dyskomfortu, który w każdej chwili pozwala pacjentowi zasygnalizować, że chce przerwać procedurę, np. w przypadku gdy ciepło staje się zbyt mocno odczuwalne. Na zabieg składa się 125 cykli stymulacji mięśni w ciągu 20 minut terapii. W pierwszym etapie stymulowane są tylko mięśnie czoła, potem czoło i policzki, następnie tylko policzki. Po pauzie cykl rozpoczyna się od nowa.

Więcej informacji o zabiegu EMFACE® znajdziecie na stronie BTL Polska. BTL AESTHETICS od lat specjalizuje się w produkcji oraz dystrybucji aparatury z zakresu medycyny estetycznej. Firma wprowadza w życie nowatorskie technologie, z których korzystają pacjenci klinik medycyny estetycznej w aż 80 krajach na całym świecie.