Kiedyś telefony komórkowe służyły nam do rozmów, dziś smartfony mają o wiele więcej zadań. Z ich pomocą robimy zdjęcia, oglądamy filmy czy przeglądamy Internet. Korzystamy z urządzeń w pracy i w wolnym czasie. Zawsze mamy je przy sobie, dlatego chcemy, by były nie tylko niezawodne, ale też dobrze się prezentowały.

Reklama

Kompaktowy smartfon „naładowany” funkcjami

Na te potrzeby idealnie odpowiada nowa motorola edge 30 neo. Smartfon łączy w sobie najnowsze technologie oraz oryginalny design. Jest niezwykle wydajny, funkcjonalny i mocno intuicyjny. To też pierwszy owoc długoterminowej współpracy z globalnym ekspertem w dziedzinie kolorów – firmą Pantone. Ale po kolei.

CS Studio

Motorolę edge 30 neo znajdziemy w kilku wyjątkowych odcieniach: rozpalającego wyobraźnię Ice Palace, kojącego Aqua Foam, mocnego Black Onyx i oryginalnego Very Peri. Ten ostatni – niebiesko-fioletowy odcień z czerwonymi akcentami – okrzyknięto kolorem roku Pantone. Wybrano go, bo podobno zwiększa pewność siebie, zachęca do działania i pobudza kreatywność. Warto jednak przekonać się o tym samemu. Nowy smartfon ma wbudowaną w tylną ściankę próbkę koloru i umożliwia personalizację urządzenia z wykorzystaniem barwy w całym interfejsie użytkownika.

Flagowiec ma kompaktową konstrukcję. Jest ultrasmukły, lekki (7,75 mm, 155 g) i bardzo wygodny w obsłudze. Jeśli chcemy sprawdzić nowe powiadomienia albo listę nieodebranych połączeń, wystarczy, że spojrzymy na spód urządzenia. Jak to dokładnie działa? Moduł smartfona jest otoczony paskiem LED, który rozświetla się w odpowiednim momencie na różne sposoby. Informuje nas o tym, co się dzieje, ale jednocześnie nie rozprasza uwagi. Pomimo sporych rozmiarów motorola edge 30 neo jest też niezwykle poręczna. Bez trudu obsłużymy ją jedną ręką.

Zobacz także

CS Studio

Oglądanie filmów i granie dawno nie było tak przyjemne. Doznania potęguje kinowy ekran, wyświetlacz Full HD typu OLED (przekątna 6,28 cala) z rewelacyjnym kontrastem, odświeżaniem z częstotliwością 120 Hz i ponad miliardem odcieni kolorów. Ekran odtwarza 100% gamy barw DCI-P3, dzięki czemu są one żywsze i jaśniejsze. Duże wrażenie robi wielowymiarowy dźwięk Dolby Atmos®. Na plus trzeba zaliczyć też wydajny procesor, Snapdragon 695 5G. To dzięki niemu urządzenie działa tak płynnie i bezawaryjnie podczas pracy i korzystania z rozrywki.

Doskonałe zdjęcia robione z różnych perspektyw

Wiele osób doceni na pewno podwójny aparat z ultraszeroką matrycą. Sprawdzi się w każdych warunkach oświetleniowych i umożliwi robienie zdjęć z różnych perspektyw. Główny aparat – o wysokiej rozdzielczości 64 MP z optyczną stabilizacją obrazu – odpowiada za niezwykle ostre i wyraźne zdjęcia m.in. pejzaży i budynków. Z pomocą aparatu przedniego o rozdzielczości 32 MP z technologią Quad Pixel zrobimy z kolei wysokiej jakości selfie.

Aparat ma mnóstwo przydatnych funkcji. Dzięki Macro Vision uchwycimy obiekt z bliska i zobaczymy szczegóły, które mogłyby umknąć standardowemu obiektywowi. Błyskawiczne nocne zdjęcia (Night Vision) mają z kolei automatycznie poprawiane oświetlenie. W tym ostatnim trybie możemy mieć też przepiękne selfie.

Ciekawą funkcją jest podwójny zapis (Dual Capture), który pozwala rejestrować obraz jednocześnie aż dwoma kamerami. Możemy też użyć funkcji z kolorem spotowym i podczas nagrywania podświetlić jeden kolor, a pozostałe zmienić na czarno-białe.

Urządzenie, na którym zawsze można polegać

Nie będziecie chcieli rozstawać się z tym urządzeniem. I nie będziecie musieli. Smartfon długo pracuje bez konieczności podłączania go do ładowarki. Mamy opcję szybkiego ładowania – dzięki funkcji TurboPower™ o mocy 68 uzupełnienie energii od zera do połowy nie powinno zająć więcej niż… kilkanaście minut. Przydatną funkcją jest też możliwość ładowania bezprzewodowego o mocy 5W.

To jednak nie koniec niespodzianek. Marka Motorola wyznacza sobie ambitne cele i konsekwentnie je realizuje. Nowe urządzenie znajdziemy w pudełkach bez plastiku, z naturalnego atramentu pochodzącego z soi i materiałów pochodzących w 60% z odzysku. Bardzo kibicujemy takimi inicjatywom!

CS Studio

Reklama

Artykuł powstał z udziałem marki Motorola.