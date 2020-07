"Nie gra roli modnisi, która ma przypodobać się światu" Dorota Wróblewska broni Małgorzaty Trzaskowskiej

Nie milkną echa wokół słów Ilony Łepkowskiej, która skrytykowała wygląd żony kandydata na prezydenta RP, Rafała Trzaskowskiego. Znana scenarzystka w rozmowie z dziennikarką Wirtualnej Polski zdradziła, jak według niej, osoby mieszkające na prowincji mogły odebrać look żony Rafała Trzaskowskiego podczas wieczoru wyborczego. Jej zdaniem Małgorzata Trzaskowska tego dnia przede wszystkim nie zadbała o odpowiedni wygląd swoich włosów.

Małgorzata Trzaskowska, która oczywiście jeżdżąc w kampanii, mogła jeździć w balerinkach i t-shirtach, tak samo ubrała się na wieczór wyborczy. Myślę, że wiele osób oglądając ją - osób z prowincji, przyznaję - pomyślało: „Kurczę, no zaraz, no ona się nawet nie uczesała dokładnie, te włosy niespięte. Jak ona wygląda? Nie no, my potrzebujemy kogoś takiego eleganckiego jak prezydentowa Dudowa - powiedziała Ilona Łepkowska w rozmowie z dziennikarką Wirtualnej Polski.