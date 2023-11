Za nami jedne z najbardziej widowiskowych regat w kraju – szesnasta edycja Sopot Match Race! Sopot Match Race to najbardziej prestiżowy żeglarski event w Polsce. To również dawka niezwykłych emocji dla miłośników sportów wodnych, którzy jak co roku mieli okazję podziwiać szybkie jachty i później celebrować zwycięstwo. Impreza została zorganizowana w Sopocie i przyciągnęła szerokie grono kibiców. Zaproszeni goście mieli możliwość przeżycia wyjątkowych emocji sportowych oraz uczestnictwa w eleganckich przyjęciach.

Sopot Match Race łączy – wzorem najlepszych tego typu wydarzeń na świecie, sport i lifestyle.

Polska załoga na podium!

Sopot Match Race to najbardziej prestiżowe zawody w świecie polskiego żeglarstwa, które co roku przyciągają światowej klasy zawodników. Tym bardziej cieszy fakt, że w tym roku na podium znalazł się polski sternik, Karol Jabłoński, wraz ze swoją załogą. Zajęli oni trzecie miejsce na dziesięć drużyn biorących udział w regatach. Uczestnicy mogli świętować swoje zwycięstwo, polewając się szampanem na podium.

Podczas ceremonii zamknięcia regat Sopot Match Race uczestnicy sportowych zmagań świętowali swoje sukcesy. To wtedy, przy sopockim molo, na zgromadzonych widzów czekała niezwykła niespodzianka. Mogli oni obejrzeć bardzo widowiskową ceremonię dostarczenia zwycięzcom regat, jedynej w Polsce, sześciolitrowej butelki szampana G.H. Mumm Grand Cordon. Szampan został dostarczony helikopterem przez pilota specjalizującego się w lataniu precyzyjnym na ekskluzywny jacht motorowy, który następnie brawurowo przewiózł go na sopockie molo.

Małgorzata Kożuchowska i ceremonia zamknięcia

Tegoroczną ceremonię zamknięcia regat uświetniła swoją obecnością Małgorzata Kożuchowska, słynna polska aktorka i gość specjalny wydarzenia. Znana aktorka świętowała sukcesy wspólnie z finalistami oraz uczestniczyła w finałowej celebracji.

Mat. prasowe

Mat. prasowe

Sopot Match Race co roku przyciąga światowej klasy zawodników.