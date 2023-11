Sophie Ellis Bextor urodziła piątego syna!

2 z 5

Mowa o Sophie Ellis Bextor! 40-letniej brytyjskiej piosenkarce popowej, która w Polsce znana jest z takich wielkich hitów jak „Murder on the Dancefloor” (notowane na listach przebojów w 12 krajach europejskich) czy "Can’t Fight This Feeling” (numer jeden także w Rosji).

Już jest! Mickey Jones urodził się dziś i jest absolutnie cudowny! Witaj w rodzinie - napisała artystka wczoraj na Instagramie.

Od wczoraj zdjęcie zdobyło już ponad 20 tysięcy lajków! Jak wyglądają pozostali synowie gwiazdy?