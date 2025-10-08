Stanisław Soyka zmarł 21 sierpnia 2025 roku, mając 66 lat. Ostatnie pożegnanie artysty odbyło się 8 września na cmentarzu Powązki w Warszawie. W trakcie wzruszającej ceremonii żałobnej odczytano listy od jego synów oraz od drugiej żony, którzy podzielili się swoimi emocjami i wspomnieniami związanymi z artystą. To był wyjątkowy moment pełen emocji – nad trumną zabrzmiały osobiste słowa od najbliższych. Rodzina i przyjaciele zgromadzili się tłumnie, by oddać hołd zmarłemu artyście, który pozostawił po sobie trwały ślad na polskiej scenie muzycznej.

Reklama

Obecny stan grobu Stanisława Soyki

Choć od pochówku minął dopiero miesiąc, grób Stanisława Soyki znajduje się w stanie, który może zaskakiwać. Reporterzy „Super Expressu” udali się na miejsce spoczynku artysty i opublikowali zdjęcia pokazujące, jak wygląda obecnie grób znanego muzyka. Widok jest przygnębiający. Na grobie nie ma jeszcze pomnika, ani żadnej trwałej konstrukcji. Zamiast tego widnieje zielona mata imitująca trawę. Kwiaty, które jeszcze niedawno były świeże, teraz są wyschnięte, a lampki wypalone. To wywołało falę emocji i dyskusji wśród fanów oraz internautów.

Brak stałej oprawy miejsca pochówku po miesiącu od pogrzebu wzbudził zaskoczenie. Wielu spodziewało się, że tak znana postać jak Soyka zostanie uczczona odpowiednim pomnikiem lub choćby tablicą. Tymczasem grób przypomina raczej tymczasowe miejsce spoczynku – zielona mata, wyschnięte kwiaty i ślady po wypalonych zniczach nie tworzą godnego obrazu pożegnania dla jednej z ikon polskiej sceny muzycznej.

Reakcje rodziny i bliskich

Rodzina Stanisława Soyki nie skomentowała publicznie obecnego stanu grobu. Nie wiadomo również, kiedy planowany jest montaż pomnika ani kto odpowiada za jego przygotowanie. W trakcie ceremonii pogrzebowej bliscy podkreślali, jak wielką stratą była dla nich śmierć artysty i jak mocno byli z nim związani. Listy czytane nad trumną były pełne emocji i głębokiego żalu.

Choć miejsce pochówku Soyki jeszcze nie zyskało ostatecznego kształtu, fani i media zaczęli już zastanawiać się, w jaki sposób można uczcić jego pamięć. Zaniedbany grób to temat, który porusza wielu. Być może wkrótce pojawią się inicjatywy mające na celu stworzenie trwałego i symbolicznego miejsca pamięci, które odda hołd dorobkowi i osobowości zmarłego artysty.

Reklama

Zobacz także: W takich okolicznościach zmarł Stanisław Soyka. Nagle upadł