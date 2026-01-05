Smutne wieści od rodziny Emiliana Kamińskiego. To dzieje się po jego śmierci
Rodzina Emiliana Kamińskiego przeżywa dramatyczne chwile. Na łamach "halo tu Polsat" jego żona ujawniła, z czym muszą się mierzyć. "Wszyscy walczymy z problemami" - usłyszeli prowadzący. Co się dzieje?
26 grudnia 2022 roku zmarł Emilian Kamiński, wybitny aktor, reżyser i założyciel Teatru Kamienica. Miał 70 lat. Jego odejście wstrząsnęło nie tylko rodziną, ale również środowiskiem artystycznym w Polsce. Dziedzictwo, które pozostawił po sobie, kontynuuje jego żona – Justyna Sieńczyłło. Po śmierci męża Justyna Sieńczyłło wzięła na swoje barki trudne zadanie prowadzenia Teatru Kamienica. W rozmowie z magazynem „Dobry Tydzień” opowiedziała, jak emocjonalnie związana jest z miejscem stworzonym przez Emiliana Kamińskiego. Podkreśliła, że wciąż mówi o nim w czasie teraźniejszym, jakby tylko wyjechał ze spektaklem i zaraz miał wrócić.
Teatr Kamienica zmaga się z poważnymi problemami lokalowymi
Pomimo bólu i żałoby, aktorka nie poddaje się. Jej determinacja, by utrzymać Teatr Kamienica przy życiu, jest ogromna. Sieńczyłło przyznała, że placówka zmaga się z poważnymi problemami lokalowymi oraz finansowymi. Budynek, w którym mieści się Teatr Kamienica, znajduje się w historycznej kamienicy w centrum Warszawy. Jego wykupienie okazało się jednak dużym problemem.
Wszyscy walczymy z problemami prawnymi i lokalowymi. Mamy swoje kłopoty, ale nie poddajemy się. Nie mamy stałych subwencji, dlatego przychodźcie do Kamienicy
Justyna Sieńczyłło nie ukrywa, że teatr to nie tylko miejsce pracy, ale dzieło życia jej męża.
Emilian przez 20 lat walczył o przyszłość i zabezpieczenie teatru. Teraz walczymy o to my. Ale teatr wciąż istnieje i publiczność dopisuje. Emilian jest w każdej cegiełce, bo oddał dla tego miejsca zdrowie, życie i finanse
Kajetan Kamiński zaangażowany w walkę o dziedzictwo ojca
W trudnych chwilach Justynie Sieńczyłło towarzyszy syn – Kajetan Kamiński. Wspólnie wystąpili w programie „halo tu polsat”, gdzie opowiedzieli o sytuacji teatru po śmierci Emiliana Kamińskiego. Kajetan podkreślił, że rodzina daje mu siłę i motywację do działania.
Rodzina daje siłę, a tata miał temperament i odwagę. Jesteśmy bardzo związani, cały nasz zespół jest jak familia
Kajetan aktywnie wspiera matkę w prowadzeniu teatru. Angażuje się w działania artystyczne i organizacyjne, pokazując, że dziedzictwo jego ojca jest dla niego czymś niezwykle ważnym.
Emilian wierzył, że to miejsce jest wyjątkowe. To przecież historyczna kamienica, nie ma chyba bardziej warszawskiego teatru
W obliczu problemów finansowych i prawnych rodzina Kamińskich nie ustaje w staraniach, by utrzymać Teatr Kamienica. Dla Justyny Sieńczyłło i jej syna to coś więcej niż praca – to misja, którą rozpoczął Emilian Kamiński i którą oni teraz kontynuują.
Zobacz także: Michał Wiśniewski przeprasza za sylwestra w TVP. Dłużej nie wytrzymał