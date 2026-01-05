26 grudnia 2022 roku zmarł Emilian Kamiński, wybitny aktor, reżyser i założyciel Teatru Kamienica. Miał 70 lat. Jego odejście wstrząsnęło nie tylko rodziną, ale również środowiskiem artystycznym w Polsce. Dziedzictwo, które pozostawił po sobie, kontynuuje jego żona – Justyna Sieńczyłło. Po śmierci męża Justyna Sieńczyłło wzięła na swoje barki trudne zadanie prowadzenia Teatru Kamienica. W rozmowie z magazynem „Dobry Tydzień” opowiedziała, jak emocjonalnie związana jest z miejscem stworzonym przez Emiliana Kamińskiego. Podkreśliła, że wciąż mówi o nim w czasie teraźniejszym, jakby tylko wyjechał ze spektaklem i zaraz miał wrócić.

Teatr Kamienica zmaga się z poważnymi problemami lokalowymi

Pomimo bólu i żałoby, aktorka nie poddaje się. Jej determinacja, by utrzymać Teatr Kamienica przy życiu, jest ogromna. Sieńczyłło przyznała, że placówka zmaga się z poważnymi problemami lokalowymi oraz finansowymi. Budynek, w którym mieści się Teatr Kamienica, znajduje się w historycznej kamienicy w centrum Warszawy. Jego wykupienie okazało się jednak dużym problemem.

Wszyscy walczymy z problemami prawnymi i lokalowymi. Mamy swoje kłopoty, ale nie poddajemy się. Nie mamy stałych subwencji, dlatego przychodźcie do Kamienicy przekazał w ''halo tu Polsat'' syn aktora.

Justyna Sieńczyłło nie ukrywa, że teatr to nie tylko miejsce pracy, ale dzieło życia jej męża.

Emilian przez 20 lat walczył o przyszłość i zabezpieczenie teatru. Teraz walczymy o to my. Ale teatr wciąż istnieje i publiczność dopisuje. Emilian jest w każdej cegiełce, bo oddał dla tego miejsca zdrowie, życie i finanse

Kajetan Kamiński zaangażowany w walkę o dziedzictwo ojca

W trudnych chwilach Justynie Sieńczyłło towarzyszy syn – Kajetan Kamiński. Wspólnie wystąpili w programie „halo tu polsat”, gdzie opowiedzieli o sytuacji teatru po śmierci Emiliana Kamińskiego. Kajetan podkreślił, że rodzina daje mu siłę i motywację do działania.

Rodzina daje siłę, a tata miał temperament i odwagę. Jesteśmy bardzo związani, cały nasz zespół jest jak familia

Kajetan aktywnie wspiera matkę w prowadzeniu teatru. Angażuje się w działania artystyczne i organizacyjne, pokazując, że dziedzictwo jego ojca jest dla niego czymś niezwykle ważnym.

Emilian wierzył, że to miejsce jest wyjątkowe. To przecież historyczna kamienica, nie ma chyba bardziej warszawskiego teatru podsumowała w ''halo tu Polsat'' Justyna Sieńczyłło.

W obliczu problemów finansowych i prawnych rodzina Kamińskich nie ustaje w staraniach, by utrzymać Teatr Kamienica. Dla Justyny Sieńczyłło i jej syna to coś więcej niż praca – to misja, którą rozpoczął Emilian Kamiński i którą oni teraz kontynuują.

