Smutna prawda o "Rodzince.pl" wyszła na jaw po latach: "To spowodowało zaburzenia"

"Rodzinka.pl" stała się jednym z najpopularniejszych seriali, który nie tylko cieszył się dużą oglądalnością, ale również wypromował kilka gwiazd młodego pokolenia. Dzięki produkcji dzisiaj Julia Wieniawa, Maciej Musiał, Adam Zdrójkowski i Wiktoria Gąsiewska mają setki tysięcy fanów. Dlatego wiadomość o nagłym zakończeniu prac nad serialem była sporym zaskoczeniem. Zwłaszcza, że podobno w oficjalnych planach był jeszcze jeden sezon. Nie wszyscy jednak wiedzą, że członkowie obsady zdążyli przez dekadę poznać nie tylko blaski, ale również i cienie współtworzenia uwielbianej przez widzów serii.

Ostatnio Tomasz Karolak w rozmowie z Moniką Jaruzelską dla "Super Expressu" opowiedział o życiu po zakończeniu nagrywania "Rodzinki.pl". Widzowie mogą być zaskoczeni tym, że aktor raczej nie tęskni za powrotem produkcji. W programie "Gwiazdozbiór Jaruzelskiej" gwiazdor przyznał, że wieloletnia praca na planie zaburzyła jego życie osobiste. Dotyczy to także innych członków obsady.

Teraz cenię sobie bardzo, że mogę pobyć z rodziną. To mnie kręci. Ja grałem przez 10 lat sztuczną rodzinę. To jest psychologicznie ciekawe, że stworzyliśmy sztuczną rodzinę, która przebywała ze sobą więcej niż my w naturalnych rodzinach. I to spowodowało zaburzenia. U wszystkich nas. Cena za "Rodzinkę.pl" jest ogromna - zdradził Tomasz Karolak.

Zobacz także: Olga Kalicka o Kacperku z "Rodzinki.pl". Jej reakcja mówi sama za siebie

Maria Wytrykus/TVP/East News

Aktor, który grał w serialu głowę rodziny Boskich, ujawnił też, że gwiazdy z czasem zaczęły rozglądać się za innymi, solowymi projektami. Bycie kojarzonym z jednym serialem - nawet bardzo popularnym - może okazać się skazą, szczególnie w życiu młodych artystów.

Maria Wytrykus/TVP/East News

A potem wszyscy chcieli realizować się w innych projektach. Bo przecież skoro grasz w telewizji, to dobrze byłoby zagrać też w filmie fabularnym lub teatrze. Ja i Gośka. A nasze rodziny, nie mając nas, patrzyły na to, jaką my świetną rodzinę budujemy w telewizji. To jest to, co nas dotknęło, również chłopaków grających nasze dzieci - wyjaśnił Tomasz Karolak.