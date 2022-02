"Śmierć na Nilu": Płomienny romans zamienia się w walkę o przetrwanie 

Za nami premiera filmu "365 dni" na podstawie książki Blanki Lipińskiej. Uroczysta premiera odbyła się w czwartek , a już od piątku 7 lutego możecie sami oglądać go w kinach. Premiera "365 dni" to jedna z najbardziej oczekiwanych premier 2020 roku. O tej produkcji mówi się, że jest odpowiednikiem amerykańskich "50 twarzy Greya" - nie bez powodu mogą ją obejrzeć widzowie tylko powyżej 18. roku życia. "365 dni" - o czym jest film? "365 dni" to dość pokręcona historia. Massimo Torricelli to przystojny szef sycylijskiej rodziny mafijnej. Po zamachu, w którym ginie jego ojciec, jest przejmuje władzę. Laura Biel, dyrektor sprzedaży w luksusowym hotelu, ma wiele zawodowych sukcesów na swoim koncie, problemem jest jej życie prywatne i brak namiętności. Razem z partnerem i przyjaciółmi wylatuje na Sycylię, aby spróbować na nowo rozpalić w sobie i w swoim partnerze żądze. Rozpalanie emocji następuje, ale między nią a Massimo, który daje jej 365 dni na rozkochanie jej w sobie. Czy się uda? Zobacz także: Jak dobrze znasz bestseller "365 dni" Blanki Lipińskiej? Sprawdź się w naszym QUIZIE! "365 dni" recenzje, opinie, komentarze - czy warto iść do kina? Wszyscy fani twórczości Blanki Lipińskiej czekali na ekranizację powieści "365 dni". Czy realizacja się udała? Komentarze w sieci są bardzo zróżnicowane. Niewątpliwym atutem filmu jest postać Massimo, którego gra Michele Morrone - to naprawdę niezły przystojniak, którego śródziemnomorska uroda idealnie współgra z urodą i temperamentem Anny Marii Siekluckiej, która gra w filmie Laurę. Poza tym fani chwalą film pod względem technicznym. Poniżej przedstawiamy część z opinii na temat filmu "365 dni", które znaleźliśmy w...