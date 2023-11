Twój partner otwarcie zapytał, co chciałabyś znaleźć pod choinką? Taki facet to skarb! Gorzej, jeśli nie wiesz, co odpowiedzieć. Coś praktycznego? A może gadżet? To się nie wyklucza i zaraz ci to udowodnimy.

Najlepszy prezent na święta? Smartwatch Huawei Watch GT 2

Każda z nas znalazła kiedyś pod choinką nietrafiony prezent. Albo za mała bielizna, albo biżuteria, która kompletnie nam się nie podobała. Nasi faceci wpadają czasem na dziwne pomysły. Ręka do góry, która dostała kiedyś blender albo robota kuchennego? Niby fajnie, ale… W tym roku weź sprawy w swoje ręce i szepnij swojemu świętemu Mikołajowi na ucho, co chciałabyś dostać. A dlaczego powinien być to właśnie zegarek? Ponieważ jest to stylowy i ponadczasowy gadżet, który powinna mieć każda kobieta!

Zalety smartwatcha Huawei Watch GT 2

Mat.prasowe HUAWEI

Nowy smartwatch Huawei Watch GT 2 posiada tarczę o średnicy 42 mm i stylowy, skórzany pasek. Od stycznia będzie dostępny również w wersji eleganckiej, na bransolecie, jeśli twój prezent świąteczny może poczekać (Hej, na początku roku są Walentynki!). Tarcze zegarka można dowolnie zmieniać, co pozwala spersonalizować smartwatch i dostosować go do twojego stylu w zależności od potrzeb – tarcza może nabrać bardziej sportowego lub formalnego charakteru. Nawet jeśli na co dzień ubierasz się na sportowo, zegarek będzie mógł zdobić twój nadgarstek także podczas ważnych uroczystości, które wymagają eleganckiego szyku.

Dzięki zaawansowanej technologii, zegarek może pracować nawet przez siedem dni na jednym ładowaniu, a z włączonym GPS – do 15 godzin. Nie musisz się więc obawiać, że odmówi posłuszeństwa w najmniej oczekiwanym momencie. Dotykowy ekran jest bardzo praktyczny, a dwa przyciski znajdujące się na jego krawędzi służą do uruchamiania zegarka i zmiany funkcji. Obsługę opanujesz więc w mig.

Jak dotrzymać postanowienie noworoczne?

Co roku spisujesz postanowienia noworoczne? Pozwól, że zgadniemy, co znajduje się na liście. „Będę więcej się ruszać i zrzucę zbędne kilogramy”. Zgadza się? Na jak długo starcza ci zapału? W jaki sposób dotychczas monitorowałaś swoją aktywność i postępy? Wcale? To duży błąd. Dzięki zegarkowi Huawei Watch GT 2 w końcu uda ci się zrealizować swoje marzenia, obiecujemy!

Gadżet rejestruje takie dane jak dystans, spalone kalorie, tętno i tempo. Smartwatch monitoruje również aktywność w czasie treningu, na przykład ostrzega, gdy tętno zbyt szybko rośnie lub informuje o czasie potrzebnym do pełnej regeneracji. Obsługuje aż 15 dyscyplin sportowych (m.in. jazdę na rowerze, bieg, spacer), więc bez trudu dostosuje się do twojej codziennej aktywności. Dedykowany kobietom Huawei Watch GT 2 wyposażony jest w funkcję Huawei TruSeen™, która umożliwia wydajniejszy i dokładniejszy pomiar tętna, dzięki czemu osoby aktywne fizycznie mogą na bieżąco monitorować parametry.

Najlepszy smartwatch na rynku

Mat.prasowe HUAWEI

Fakt – nie zrobi ci masażu. Jednak może zadbać o ciebie i twój stan zdrowia długofalowo. W jaki sposób? Poprzez kontrolę twojego snu. Bezsenność jest prawdziwym utrapieniem dzisiejszych czasów. Zegarek posiada funkcję TruSleep™, która monitoruje czas i fazy snu. Jeśli „zauważy”, że organizm pozostaje jeszcze w fazie głębokiego snu, zegarek nie rozpocznie wybudzania dźwiękiem, lecz delikatnymi wibracjami. Funkcja zaktualizowana do najnowszej wersji 2.0 dodatkowo pozwala śledzić i diagnozować aż 6 najbardziej powszechnych problemów ze snem oraz podpowie, jak sobie z nimi radzić. Sama przyznaj, czy to nie prezent idealny?

Ulubiony gadżet Roberta Lewandowskiego

W tegorocznej, świątecznej kampanii marki pojawia się znany duet – Anna i Robert Lewandowscy. Wybitny piłkarz już od jakiegoś czasu jest posiadaczem męskiej wersji zegarka Huawei Watch GT 2. Skoro ten osobisty asystent sprawdza się w przypadku tak zajętej osoby, z pewnością sprosta także twoim oczekiwaniom.

Czy aby na pewno nadal wahasz się, co chciałabyś w tym roku dostać na święta?



Artykuł powstał z udziałem marki Huawei