Czy znasz przysłowie „diabeł tkwi w szczególe”? Jesteśmy pewni, że tak. I trudno się z nim nie zgodzić, gdy patrzymy na zdjęcia ze światowych pokazów. W zimowych kolekcjach najważniejszy staje się… detal. Wyraziste kolczyki, barokowa torebka czy gruby pasek w talii przestają być uzupełnieniem stylizacji, a grają w niej pierwsze skrzypce! Co jeszcze będzie modne tej zimy?

Skórzany kaszkiet

Wełniane czapki odchodzą do lamusa, a na ich miejsce wskakują kaszkiety! Skórzane, w kratkę czy jednolite – to nie ma znaczenia. Najważniejszy jest, by wybrać ten zawadiacki model i nonszalancko go nosić. Jeśli potrzebujesz inspiracji, zobacz zdjęcia z pokazów najlepszych domów mody.

Gruby pasek w talii

Dawno niewidziane paski w talii triumfalnie powracają na wybiegi. Jednak w tym sezonie są… grube! Zapominamy o subtelnej i delikatnej wersji. Modny pasek w talii to ten z wyrazistą klamrą. Może być ozdobiony ćwiekami, perłami albo przypominać kowbojski pas. Jedno jest pewne – musi być widoczny!

Torebka w barokowym stylu

Wyglądają, jak wyciągnięte z szafy babci albo przypominają szkatułki. Mogą być ozdobione perełkami, złotem, haftowane albo ręcznie malowane. Torebka w barokowym stylu będzie świetnie wyglądać zarówno do boho sukienek w kwiatki, jak i męskich marynarek z poszerzanymi ramionami.

Kolczyki na bogato

Kolczyki w rozmiarze XXL to hit na zimę 2019/2020. Możesz je nosić solo albo w towarzystwie wyrazistej kolii lub apaszki. Najmodniejszy model kolczyków? Duże, w kształcie koła i ozdobione supermodnymi perłami. Zapomnij o skromności!

Jest jeszcze jeden dodatek, który nigdy nie wychodzi z mody – zegarek. W tym sezonie stawiamy na połączenie innowacji i wyjątkowego designu. Zegarek musi być nie tylko ładny, ale i funkcjonalny. Te wymagania spełnia Samsung Galaxy Watch Active2. Jest to najnowszy smartwatch firmy Samsung, który pomoże ci skutecznie zadbać o zdrowie i dobre samopoczucie dzięki intuicyjnym funkcjom i możliwościom personalizacji.

Samsung Galaxy Watch Active2 jest stworzony dla miłośniczek mody. Możesz go spersonalizować i dobrać do swojej stylizacji. Wybieraj z szerokiej gamy opcjonalnych pasków i tarcz! Użytkownicy, którzy chcą mieć zegarek dorównujący im elegancją, mogą dostosować tarczę Galaxy Watch Active2 do swojego ubioru za pomocą funkcji My Style, która jest dostępna w aplikacji Galaxy Wearable. Wystarczy zrobić zdjęcie swojego stroju i wybrać jeden z pięciu schematów kolorystycznych, a tarcza zegarka zmieni się w ciągu kilku sekund. Kolorystykę można dopasowywać codziennie albo zapisać ulubiony styl na później. Galaxy Watch Active2 jest dostępny w dwóch rozmiarach — 44 mm lub 40 mm — oraz w dwóch stylach wykonania: z lekkiego aluminium z paskiem z fluoroelastomeru (FKM) lub z najwyższej jakości, solidnej stali nierdzewnej z paskiem skórzanym.

Galaxy Watch Active2 może być twoim trenerem personalnym, który zadba o zdrowie i dobre samopoczucie. Smartwatch umożliwia ręczne śledzenie ponad 40 rodzajów aktywności, z których siedem — bieganie, chodzenie, jazda na rowerze, pływanie, wiosłowanie, ćwiczenia na orbitreku i ćwiczenia dynamiczne — aktywowanych jest automatycznie. Pomaga także śledzić poziom stresu w czasie rzeczywistym, zapewnia dostęp do programów medytacji, a także monitoruje sen.

Najnowszy smartwatch Samsung umożliwia swobodne odbieranie i wykonywanie połączeń z poziomu zegarka (smartwatch w wersji Bluetooth wymaga połączenia ze smartfonem, żeby otrzymywać połączenia i powiadomienia, wersja LTE z kartą eSIM może być używana jako samodzielne urządzenie). Co więcej, za jednym dotknięciem zapewnia też dostęp do przeglądarek mediów społecznościowych. Teraz na smartwatchu możesz polubić post, a nawet obejrzeć krótkie wideo! Urządzenie zapewnia też jeszcze prostszy dostęp do muzyki, podcastów i multimediów oraz jest kompatybilny ze smartfonami marki Samsung, jak np. wszechstronnym modelem Galaxy S10.

Wypróbuj ten duet do zadań specjalnych i odkryj nową jakość życia!

Materiał powstał we współpracy z marką Samsung.