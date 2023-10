Uwielbiasz kosmetyki w pięknych, designerskich opakowaniach? My także! To prawdziwa przyjemność używać ich, jednocześnie ciesząc się z efektów i ładnych, estetycznych pudełeczek, w jakie są zapakowane. Czy da się połączyć miłość do stylu i urody z najnowszą technologią? Marka Huawei przekonuje nas, że tak!

Poznaj Huawei FreeBuds Lipstick

Eleganckie, wyróżniające się designem i niezwykle kobiece – czy to na pewno opis słuchawek? Tak! Tak właśnie prezentuje się najnowszy model marki Huawei. FreeBuds Lipstick są czerwone, a ich unikalne etui w kształcie szminki w niczym nie przypomina standardowych modeli dostępnych na rynku.

Oprócz niesamowitego wyglądu, FreeBuds Lipstick to również jakość. Słuchawki wyposażone są w technologię aktywnej redukcji szumów, dzięki czemu skutecznie odetniesz się od dźwięków zewnętrznych. To świetne rozwiązanie, gdy często korzystasz ze słuchawek w pracy lub innym zatłoczonym miejscu. Urządzenie samo wykrywa stopień natężenia hałasu na zewnątrz i dostosowuje tryb tak, by wyciszyć niepotrzebne dźwięki.

Słuchawki Huawei FreeBuds Lipstick są również lekkie i poręczne – jedna waży zaledwie 4,1 grama! Spakowane w ładujące etui nie zajmują również dużo miejsca, a co ważne – można połączyć je z dwoma urządzeniami jednocześnie. Oznacza to, że używając ich w pracy, bez trudu przełączysz się pomiędzy połączeniem, a trwająca właśnie prezentacją lub słuchaną muzyką.

Unikalny design słuchawek FreeBuds Lipstick, które przypominają luksusową szminkę sprawia, że słuchawki to świetny pomysł na prezent. To produkt dla osób, które lubią wyróżniać się z tłumu, cenią niepowtarzalny design, a przy tym są wymagające, jeśli chodzi o jakość dźwięku i wygodę użytkowania tego typu urządzenia.

Wierzymy, że konsumenci spojrzą na FreeBuds Lipstick jak na atrakcyjny prezent świąteczny, którym mogą obdarować kogoś bliskiego lub… samego siebie – mówi Dorota Haller, CMO, dyrektorka marketingu, komunikacji i e-commerce w Huawei CBG Polska.

Słuchawki są już dostępne na stronie huawei.pl.

Artykuł powstał z udziałem marki Huawei