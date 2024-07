Ślub Kuby Koseckiego i Oli Chlebickiej. Suknia ślubna Oli Chlebickiej. Wesele Kuby Koseckiego i Oli Chlebickiej

1 z 13

W sobotnie popołudnie doszło do kolejnego w polskim show-biznesie ślubu. Sakramentalne "tak" powiedzieli sobie gwiazdor Legii Warszawa, Kuba Kosecki oraz jego narzeczona Ola Chlebicka. Para nie chciała, aby ten wyjątkowy dzień był widowiskiem medialnym, zadbała więc o to, aby zachować go w tajemnicy niemal do samego końca. Przypomnijmy: Kosecki i polska Kim Kardashian wzięli ślub! Znamy szczegóły

Chlebicka tego dnia zaprezentowała się w aż dwóch kreacjach sprowadzanych specjalnie ze Stanów Zjednoczonych. Opłaciło się, bo żona piłkarza wyglądała zjawiskowo, co w dużej mierze zawdzięczała ulubionemu fryzjerowi gwiazd, Kajetanowi Górze. Artysta zadbał o to, aby jego klientka tego dnia wygląda i czuła się wyjątkowo, zafundował jej więc fryzurę na miarę hollywoodzkich sław.

Kajetan prywatnie przyjaźni się z Chlebicką i nie szczędził nowożeńcom życzeń w tym wielkim dla nich dniu. Po publikacji zdjęć na Facebooku próbowaliśmy skontaktować się z Górą, ale ten nie chciał zdradzać szczegółów uroczystości. Na swoim profilu dodał jeszcze tylko wspomniane życzenia:

Magia sięgneła zenitu. Wiele osób traktuje dzień ślubu jako najważniejszy w życiu , ale najważniejszy jest każdy kolejny dzień który spedzacie razem. Ślub jest symbolem miłości, przymierza i pojednania Waszych charakterów. Bądźcie dla siebie najważniejszi do końca swych dni - napisał na Facebooku Góra.

