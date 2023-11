6 z 10

Kim jest księżniczka Eugenia? To córka Andrzeja, brata Karola, czyli wnuczka Elżbiety II. Jej mamą jest Sarah Ferguson, która przyjaźniła się z Dianą. Sama Eugenia przyjaźni się z księciem Harrym, to ona szukała mu żony - poznała go m.in. z Cressidą Bonas, której nie mogło zabraknąć na ślubie.

