W tym roku w show-biznesie mieliśmy wysyp gwiazdorskich ślubów. Sakramentalne tak powiedzieli m.in.: Anna Guzik, Robert Lewandowski, Joanna Krupa czy Anna Czarotryska. Już niedługo swój stan cywilny zmieni gwiazda "Barw szczęścia" Izabela Zwierzyńska. Aktorka jakiś czas temu na swoim blogu pokazała jaką założy suknię na ten wyjątkowy dzień.

Ostatnio Izabela wybierała weselny tort. Był to dla aktorki nie łatwe zadanie, gdyż cukiernia, u której złożyła zamówienie pełna jest wspaniałych słodkości. Ostatecznie Zwierzyńska zdecydowała się tort bezowy.

- Wygrała przede wszystkim dlatego, że beza stamtąd smakuje przewybornie! Jest lekka, delikatna, wprost rozpływa się w ustach. A nadzienie! Palce lizać. Krem mascarpone połączony z musem owocowym. Do wyboru: żurawinowy, malinowy, truskawkowy, a z wersji słodszych i cięższych – kawowy - napisała gwiazda na blogu. Co do wyglądu tortu – beza będzie wyjątkowo śliczna, a bezę naprawdę trudno ładnie wyeksponować, zwłaszcza w dużym formacie. Postanowiłam, że mój tort będzie piętrowy, a zatem trzeba go będzie ustawić na stelażu – najprawdopodobniej szklanym! Więc całość będzie absolutnie bajkowa - dodała