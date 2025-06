Sławosz Uznański to polski inżynier i astronauta rezerwowy Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), specjalizujący się w elektronice i systemach kosmicznych. Zyskał rozpoznawalność jako drugi Polak po Mirosławie Hermaszewskim wybrany do korpusu astronautów ESA.

Reklama

Sławosz Uznański-Wiśniewski urodził się w 23. rocznicę pierwszego lotu w kosmos Jurija Gagarina

Sławosz Uznański-Wiśniewski urodził się 12 kwietnia 1984 roku w Łodzi — dokładnie w 23. rocznicę pierwszego lotu w kosmos Jurija Gagarina. Od najmłodszych lat interesował się eksploracją kosmosu. Uczęszczał do VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Łodzi, a następnie ukończył z wyróżnieniem studia magisterskie na Politechnice Łódzkiej oraz Université de Nantes.

W 2008 roku uzyskał również dyplom inżynierski na École Polytechnique de l’Université de Nantes. Trzy lata później, w 2011 roku, obronił doktorat na Université d’Aix-Marseille, skupiając się na konstrukcjach odpornych na promieniowanie kosmiczne. Od 2011 roku pracował w CERN — Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych, gdzie odpowiadał za projektowanie systemów elektronicznych odpornych na promieniowanie oraz pełnił funkcję głównego inżyniera dyżurnego w Wielkim Zderzaczu Hadronów.

Już od dziecka mama Sławosza mówiła mu, że sięgnie gwiazd i tak też się stało!

Historyczny lot w kosmos – co wydarzyło się 25 czerwca 2025?

25 czerwca 2025 roku przeszedł do historii — Sławosz Uznański-Wiśniewski został drugim Polakiem, który poleciał w kosmos. Start misji Ax-4 odbył się z Kennedy Space Center na przylądku Canaveral na Florydzie. Kapsuła Dragon, wyniesiona na orbitę przez rakietę Falcon 9 firmy SpaceX, zabrała na pokład czteroosobową załogę.

Podczas pobytu na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) Sławosz Uznański-Wiśniewski wraz z zespołem przeprowadził ponad 60 eksperymentów naukowych, z czego 13 zostało przygotowanych przez polskie instytucje. To wydarzenie było nie tylko ogromnym osobistym osiągnięciem astronauty, ale również kamieniem milowym dla polskiej nauki.

Droga do ESA – jak Uznański-Wiśniewski został astronautą?

Marzenia o locie w kosmos towarzyszyły mu od dzieciństwa, ale decyzję o aplikacji do Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) podjął świadomie i konsekwentnie. Już od 2008 roku śledził procesy rekrutacyjne, jednak wtedy nie spełniał jeszcze wymagań wiekowych i doświadczenia.

W listopadzie 2022 roku został wybrany do Rezerwy Astronautów ESA. W procesie rekrutacyjnym, do którego zgłosiło się 22,5 tysiąca kandydatów, wykazał się nie tylko wysokimi kwalifikacjami inżynierskimi, ale również doświadczeniem medialnym — do aplikacji dołączył wywiad, którego w 2019 roku udzielił dziennikarzowi RMF FM.

We wrześniu 2023 roku został astronautą projektowym ESA, co oznaczało przydzielenie do konkretnej misji — Ax-4. Jak sam przyznaje, przygotowania do tego momentu trwały 13 lat.

Ryzyko i przygotowania – czego bał się polski astronauta?

Choć lot w kosmos był spełnieniem jego marzeń, Sławosz Uznański-Wiśniewski nie krył, że praca astronauty wiąże się z ogromnym ryzykiem. Szacuje się, że ryzyko śmierci astronauty wynosi około 3-4 procent.

W wywiadach przyznawał, że największe obawy budziły w nim skutki zdrowotne misji: utrata mięśni, gęstości kości, a nawet czasowa utrata wzroku. Mimo to podkreślał, że jest dobrze przygotowany fizycznie — uprawiał żeglarstwo, wspinaczkę, narciarstwo tourowe i eksplorował lodowce.

Szkolenia astronautów obejmowały testy z orientacji przestrzennej, pamięci, refleksu i umiejętności komunikacyjnych, a także intensywny trening fizyczny. Uznański-Wiśniewski przeszedł je wszystkie z determinacją i skupieniem.

Co dalej po powrocie z kosmosu?

Po zakończeniu misji Ax-4 Sławosz Uznański-Wiśniewski nie planuje natychmiastowego powrotu do CERN, gdzie obecnie przebywa na bezpłatnym urlopie. Chce skupić się na działalności edukacyjnej w Polsce. Zamierza odwiedzić wszystkie polskie politechniki, a także niektóre uczelnie medyczne, prowadząc wykłady i promując naukę.

Astronauta chce wykorzystać swoje doświadczenie do inspirowania młodego pokolenia. Jak sam mówi: „Inżynierowie czy naukowcy rzadko są w Polsce publicznie rozpoznawalni. To niezwykle ważne, by młodzi mieli wzór i osobę do naśladowania ze świata nauki.”

Na chwilę obecną marzy jednak o... podróży poślubnej. Sławosz Uznański-Wiśniewski i jego żona, posłanka KO Aleksandra Wiśniewska, pobrali się 2 stycznia 2025 roku. Ich obrączki, wykonane z meteorytu i naboju z misji humanitarnych Aleksandry, poleciały z nim w kosmos.

Reklama

Zobacz także: Żona Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego przekazała wieści z Kosmosu. Wszystko po rozmowie z mężem