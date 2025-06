W środę o godz. 8:31 czasu polskiego z przylądka Canaveral wystartowała rakieta Falcon 9. Na jej pokładzie, w kapsule Dragon, znalazł się Polak – Sławosz Uznański-Wiśniewski, który bierze udział w misji kosmicznej Ax-4. Celem misji jest dotarcie na Międzynarodową Stację Kosmiczną, gdzie astronauta przeprowadzi serię eksperymentów naukowych i edukacyjnych.

Tuż przed godz. 8 rano miało miejsce pierwsze połączenie z załogą misji Ax-4. Sławosz Uznański-Wiśniewski, przemawiając z orbity okołoziemskiej, nie krył wzruszenia.

To wspaniałe uczucie, że jesteśmy na orbicie. Gdy odpiąłem pasy po raz pierwszy, to było wspaniałe uczucie. Gdy wyjrzałem przez okno, to był niesamowity widok

Pozdrawiam was wszystkich, reprezentuję was wszystkich. Zabieram wasze serca, waszą nadzieję ze sobą i czuję, że wszyscy mi tutaj towarzyszycie

W trakcie połączenia Sławosz Uznański-Wiśniewski mówił po polsku i nie zapomniał o swoich rodakach, do których zwrócił się bezpośrednio na nagraniu, którego fragment możemy obejrzeć w mediach społecznościowych astronauty.

Teraz czuję, że jest to jeszcze bardziej prawdziwe. Znamy się coraz lepiej, czekamy na chwilę, kiedy zacumujemy do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej

Drogie Polki, drodzy Polacy, mówię do was z niskiej orbity okołoziemskiej. Tutaj przylecieliśmy, żeby reprezentować was wszystkich, nasze kraje, w tym również Polskę. Ja jestem reprezentantem was wszystkich

mówił Uznański-Wiśniewski.