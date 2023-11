Reklama

Sławomira Zapały nie trzeba nikomu przedstawiać! Artysta podbił serca polskich widzów i teraz śmiało możemy go uważać za jednego z najpopularniejszych muzyków w Polsce. Jego teledysk do utworu "Miłość w Zakopanem" ma już 108 milionów wyświetleń w serwisie Youtube. To ogromny sukces, a Sławomir właśnie pokonał nawet Madonnę!

Sławomir podbija polski rynek muzyczny

Jak informuje se.pl, dwa utwory promujące ostatnią płytę Madonny "Rebel Heart" nie mają tylu wyświetleń, co hit Sławomira ("Living for Love" - 30 mln, "Ghosttown" - 32 mln. Trzeci już jednak singiel Madonny z tego albumu - "Bitch I'm Madonna” - już 262 mln).

Co więcej, to nie jest jedyny sukces Sławomira. Okazuje się, że w styczniu płyta artysty uzyskała status złotej i można się spodziewać, że jesienią stanie się platynowa, co będzie oznaczać ponad 30 tys. sprzedanych egzemplarzy!

- Płyta Sławomira "The Greatest Hits" od premiery sprzedawała się dobrze, natomiast po publikacji piosenki "Miłość w Zakopanem" zainteresowanie nią gwałtownie wzrosło. Od sylwestra album nie wypada poza TOP 10 - powiedziała Monika Marianowicz, rzecznik prasowy sieci Empik, w rozmowie z se.pl.

Lubicie Sławomira i kupiliście jego płytę?

Sławomir pokonał Madonnę na Youtube!

Teledysk Sławomira do utworu "Miłość w Zakopanem" ma już 108 milionów wyświetleń