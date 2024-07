Nadchodzący sezon niezaprzeczalnie będzie należał do skóry. Tym razem projektanci użyli jej nie tylko do tworzenia butów i torebek, ale poszli dalej i uszyli z niej praktycznie całą garderobę. Jednak moim wyborem są skórzane spódnice, a szczególnie ta brązowa mini ułożona w kontrafałdy od Miu miu.

Podoba mi się w niej prostota i pierwszorzędna jakość. Jest na tyle uniwersalna, że pasuje do każdego typu góry: prostych t-shirtów włożonych do wewnątrz, krótkich żakietów, czy eleganckich koszul. Niewiele ubrań jak to można zestawić z tak wieloma rodzajami butów. Jej kolejnym plusem jest przynależność do klasyki, a co za tym idzie, z pewnością będziemy mogły ją nosić w kolejnych sezonach bez narażenia się na bycie demode. Taki zakup, choć kosztowny, będzie wyborem na lata.

Polecam,

Martyna Wojciechowska

