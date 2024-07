1 z 1

Naturalny i lekki makijaż to synonim młodości. Bo kiedy skóra jest delikatnie rozświetlona, a nie maksymalnie zmatowiona pudrem, wygląda po prostu bardziej efektownie. Zainspiruj się makijażami z pokazów typu no make-up. Na pierwszy rzut oka modelki wyglądają, jakby właśnie wróciły z plaży lub wstały po długiej, regenerującej drzemce – ich skóra jest gładka, ale przy tym delikatnie zaróżowiona i pełna blasku, zwłaszcza w okolicach kości policzkowych. Taki efekt to nie zasługa wielogodzinnego snu, ale pracy doświadczonych makijażystów, którzy doskonale wiedzą, jak wyczarować taki look za pomocą kosmetyków.

Przede wszystkim ważny jest dobór odpowiednich produktów – wybieraj te z drobinkami odbijającymi światło. Jeśli jesteś przed urlopem, sięgnij po delikatniejsze odcienie beżu lub różu z drobinkami miki lub masy perłowej, które nadadzą twarzy świeżość i młodzieńczą lekkość. A jeśli skóra ma już delikatnie brązowy odcień, wybieraj pudry lub podkłady z drobinkami złota. Pamiętaj, że im lepszej jakości będą rozświetlające drobinki, tym bardziej spektakularny uzyskasz efekt. Najskuteczniej działają te o kształcie pryzmatów – odbijają światło tak skutecznie, że tworzą iluzję idealnie gładkiej skóry. Potrafią także optycznie zmniejszyć widoczność zmarszczek. Trzeba jednak pamiętać, że wszystkie kosmetyki rozświetlające należy stosować z umiarem, szczególnie przy skórze z tendencją do przetłuszczania lub niedoskonałości – w takim wypadku efekt może być, niestety, odwrotny od zamierzonego. Wtedy lepiej zmatowić twarz klasycznym pudrem, a rozświetlić jedynie łuk brwiowy lub kości policzkowe. Jeśli natomiast nasza skóra bliska jest ideału, możemy naprawdę zaszaleć. Wtedy przyda się na przykład rozświetlająca baza, która nada całej twarzy piękną, delikatną poświatę. Latem nie zapominajmy jednak także o ciele – balsamy lub olejki ze złotymi drobinkami oraz pudry brązujące to nasi najlepsi sprzymierzeńcy w walce o jego smukłość. Tak, tak! To właśnie dzięki nim nasze nogi i ramiona optycznie wydadzą się smuklejsze i gładsze. W dodatku bez długich godzin spędzonych na siłowni.

Marta Cieplak / Viva!

1. Rozświetlacz z perłowymi pigmentami All Over Luminizer (Make Up Factory, 75 zł);

2. Baza na powieki Naked Beauty Photo Finish Lid Primer w kolorze Golden Nude – może być stosowana także jako samodzielny rozświetlający cień (Smashbox, 95 zł);

3. Pędzel do nakładania rozświetlających pereł Metéorites (Guerlain, 129 zł);

4. Rozświetlająca baza pod makijaż Metéorites Perles (Guerlain, 259 zł);

5. Podkad Perfect Stay 24 h (Astor, 46 zł);

6. Puder rozświetlający dla brunetek (L’Oréal Paris, 50 zł).