Piosenka "Pada śnieg" w wykonaniu sióstr Godlewskich to był w okresie świątecznym największy hit internetu. Od tamtego czasu siostry Małgorzata i Esmeralda coraz pewniej czują się w show-biznesie, regularnie pojawiają się w telewizji, a ostatnio odwiedziły też redakcję Party.pl. Opowiedziały o tym, jak doszło do tego, że opublikowały w sieci swój pierwszy występ oraz o swoich planach związanych z sesją zdjęciową do magazynu dla panów. A co z ich karierą muzyczną? Czy planują nagrać płytę albo teledysk? Zobacz naszą rozmowę z siostrami Godlewskimi!

Siostry Godlewskie to nowe gwiazdy internetu