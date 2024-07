Widzowie pokochali bezpretensjonalność Soni Bohosiewicz. Szybko też polubili jej siostrę, Maję, stawiającą pierwsze kroki w świecie showbiznesu.

Reklama

Siostry wspólnie grają w serialu "Aida" w TVP2. Jak się okazuje jedno, to samo zdanie ma większą siłę przebicia! Aktorki znane są z tego, że przywiązują dużą wagę do zdrowego jedzenia. Jak donosi "Fakt", to co serwowane jest w barze na planie serialu zupełnie im nie pasuje. Szczególnie Sonia ponoć stroi fochy, że będzie jadła tylko z określonych restauracji. Młodsza siostra nie protestuje i zdaje się na to co zażąda siostra.

Reklama

No cóż... siła sióstr :)