Siostra Małgosi z "Rolnik szuka żony" będzie gwiazdą TVP? Małgosia to zdecydowanie jedną z najpopularniejszych uczestniczek telewizyjnego hitu prowadzonego przez Martę Manowską. Rolniczka wystąpiła w czwartej edycji programu i jak się okazuje, znalazła w nim miłość swojego życia! Teraz wszystko wskazuje na to, że już wkrótce może być głośno nie tylko o Małgosi, ale również o jej siostrze! Okazuje się bowiem, że Milena Sienkiewicz dołączyła do grona ekspertów w "Pytaniu na Śniadanie"!

Siostra Małgosi z "Rolnika" pojawiła się w programie "Pytanie na Śniadanie" w roli ekspertki od makijażu. Wizażystka zdradziła widzom, jaki makijaż będzie modny jesienią i zimą- siostra Małgosi zapowiedziała, że hitem będą intensywne kolory.

Jak siostra Małgosi poradziła sobie podczas swojego debiutu w telewizji? Naszym zdaniem świetnie! Zobaczcie, jak prezentowała się w "Pytaniu na Śniadanie"!

Myślicie, że Milena zostanie gwiazdą TVP i na stałe będzie pojawiać się na antenie "PnŚ"?

Milena Sienkiewicz opowiadała o trendach w makijażu.