happy! baby daddy mummy - napisała Esmeralda Godlewska pod zamieszczonym na Instagramie zdjęciem.

Nie wszyscy jednak wierzą jej na słowo i poddają w wątpliwość autentyczność tego zdjęcia:

Chyba nieee ale jak tak to gratuluję ???????????????? Na tym zdjęciu nawet nic nie widać ????✌️ to nie jej zdjecie Ludzi serio łapiecie takie coś ? Przecież Ona ostatnio na imprezie była i alko pila ... Pobudka ... To tylko fejm.. Nie wiem czy gratulować bo to może tylko pół serio ????❤️ - piszą niektórzy.

A wy co sądzicie - czy Esmeralda naprawdę jest w ciąży? Czy to tylko pretekst do tego, by zrobić wokół siebie jeszcze większy rozgłos?