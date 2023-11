1 z 6

Jedna z sióstr ADIHD - Milena - spodziewa się dziecka - wiadomo już że będzie to chłopczyk! My znamy też już imię synka - to będzie Ignaś! ;) Siostry świętowały 18 listopada razem z przyjaciółmi i ze swoją ekipą z pracy narodziny chłopczyka, które zbliżają się wielkimi krokami. Impreza, którą dla Mileny zorganizowała Ilona, jej siostra, to tzw. "baby shower", które robi się coraz popularniejsze w Polsce - zwłaszcza wśród polskich gwiazd.

Był tort (oczywiście niebieski!), balony, smakołyki, śmieszne zadania dla przyszłej mamy - prawdziwe "baby shower". A jak wyglądała zabawa? Co się działo? I jak czuje się Milena, która już niebawem urodzi?

Zobaczcie więcej wspaniałych zdjęć w naszej galerii!