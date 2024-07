Jagoda Kret z 3. edycji "The Voice of Poland" nagrała nowy singiel! Wokalistka trafiła pod skrzydła Edyty Górniak, która wiele ją nauczyła. Dziewczyna była faworytką do wygranej, ale - niestety - w finale zajęła ostatnie miejsce.

Reklama

Jak widać, nie przeszkodziło jej to w rozwijaniu swojego talentu i kariery. Fani Jagody Kret właśnie mogą się rozkoszować dźwiękami drugiego singla piosenkarki - "Teraz", do którego powstał również teledysk. Zarówno słowa, muzyka, jak i obraz są bardzo poruszające, dlatego piosenka spotkała się z dużym zainteresowaniem nie tylko fanów wokalistki.

Edyta Górniak z pewnością jest dumna ze swojej podopiecznej i mocno trzyma za nią kciuki. My również kibicujemy Jagodzie i czekamy na kolejne wzruszające utwory.

Zobacz: Jak dobrze znasz program "The Voice of Poland"?

Zobacz także

Nowy singiel Jagody Kret - "Teraz"

Jagoda Kret w "The Voice of Poland"