Trwa wielki boom na dzieci w świecie gwiazd i celebrytów. Dopiero co na świat przyszła pierwsza pociecha Beyoncé i Jaya-Z, a media na Wyspach Brytyjskich żyją już informacją, że Sienna Miller również spodziewa się dziecka.

Ojcem przyszłego potomka aktorki jest jej partner, 25-letni aktor Tom Sturridge. Para, pzynajmniej jak na razie, nie planuje ślubu. Bliscy Sienny nie mają jednak z tym żadnego problemu. Dla nich najważniejsze jest, że aktorka ułożyła sobie życie bez Jude'a Lawa, który wielokrotnie krzywdził Miller.

Sienna i Law byli parą od 2004 roku. Wówczas też się zaręczyli. Do ślubu jednak nie doszło, gdyż wyszło na jaw, iż Jude jest niewiernym seksoholikiem. Czarę groczy przelało przyłapanie go na baraszkowaniu z nianią jego dzieci. Pomimo bolesnego rozstania, Siennę i Jude'a widywano jeszcze później razem. W końcu aktorka poszła jednak po rozum do głowy i wysłuchała opinii osób, które odradzały jej tę toksyczną znajomość.

Dziecko Sienny oraz Toma przyjdzie na świat latem. Serdecznie gratulujemy.

