Broda to znak rozpoznawczy Janusza Rewińskiego. Słynny "Siara" z Killera postanowił jednak zgolić swoją 30-letnią brodę i pokazać się z ... "inną twarzą".

- Nikt od 30 lat nie widział mnie bez brody, nawet moja żona - powiedział Rewiński.

Aby Siara zdecydował się na ten szalenie odważny krok, muszą go przekonać do tego fani. Powstała specjalna akcja na Facebook'u nawołująca Rewińskiego do pozbycia się zarostu.

Zainteresowany nie jest do końca przekonany, czy zechce pozbyć się swojego charakterystycznego zarostu.

- Nie potrafię wyobrazić sobie siebie bez zarostu, ale możecie spróbować mnie przekonać - mówi o całej akcji słynny brodacz.

My też nie wyobrażamy sobie pana Janusza bez włosów na twarzy. Boimy się, że całkiem go nie poznamy! Może nawiąże się jakaś kontrakcja nawołująca Siarę do zapuszczenia jeszcze dłuższej brody?

