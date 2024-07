Już 23 października w Warszawie odbędzie się XIII Światowy Szczyt Laureatów Pokojowej Nagrody Nobla. Byli laureaci tej zaszczytnej nagrody sami również przyznają swoje wyróżnienie, które nazwano Nagrodą Pokoju. W tym roku jego laureatką została hollywoodzka aktorka Sharon Stone. Jak mówi Zdzisław Wójcik z Instytutu Lecha Wałęsy, który jest organizatorem szczytu:

Na zaszczytne wyróżnienie odpowiedziała już Sharon Stone, która w liście kierowanym do kapituły nie kryje zadowolenia:

- Dziękuję za to ogromne wyróżnienie - już sama myśl o takim zaszczycie pcha człowieka do dalszych działań. Jestem szczęśliwa, że będę miała okazję uczestniczyć w XIII Światowym Szczycie Laureatów Pokojowej Nagrody Nobla. To dla mnie prawdziwy zaszczyt.