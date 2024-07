Znana z serialu Beverly Hills, 90210 aktorka Shannen Doherty pomimo, że ma szczupłą sylwetkę, to spędza sen z powiek wielu koleżankom. Jej ostatnie wypowiedzi w amerykańskich mediach musiały doprowadzić do wściekłości wiele osób zmagających się ze zbędnymi kilogramami.

Aktorka przyznaje, że nie stosowała przez całe życie żadnej diety i co więcej lubi się objadać.

Jem frytki do praktycznie każdego dania. Mogę zjeść ich każdą ilość, aż poczuję się pełna. Naprawdę nie muszę utrzymywać żadnej diety. – wyznała aktorka.

Doherty ma olbrzymi dystans do siebie i nazywa siebie królową cipsów i frytek. Czego oczywiście nie widać po aktorce. Cóż nie jedna kobieta chciałaby mieć taką figurę jak ona nie wyrzekając się przy tym jedzenia. Choć życzymy, żeby w przyszłości aktorka używała bardziej zręcznych porównań.