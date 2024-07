Adam Boguta na aukcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wystawił możliwość zrobienia z nim... wspólnej sesji zdjęciowej. Kwota z dnia na dzień jest coraz większa. W czwartek wieczorem wynosiła 1045 złotych.

Reklama

Wygraj sesję zdjęciową z Adamem Bogutą

Co roku gwiazdy wystawiają na aukcje internetowe WOŚP-u ważne dla nich rzeczy lub po możliwość spotkania z nimi. Fani mogą licytować to wszystko na Allegro, a cały dochód przeznaczony jest na cel charytatywny. Adam Boguta również postanowił wykorzystać swoją popularność, którą zdobył dzięki udziałowi w programie Top Model. Osoby, które wezmą udział w licytacji mają szansę wygrać udział w sesji zdjęciowej. Aktualna cena to 1045 złotych. Ktoś chętny?

Zobacz: Wielki sukces Adama Boguty z Top Model! Trafił na okładkę amerykańskiego magazynu​

Adam Boguta zachęca do licytacji sesji zdjęciowej

Zobacz także

Adam Boguta zdobył popularność w 4. edycji Top Model

Reklama

Ktoś chętny do licytacji?