Marka NeoNail udowadnia, że kobiety są jak diamenty: piękne, mocne i pełne blasku. Taka właśnie była idea konkursu „Shine like a diamond” zorganizowanego przez NeoNail wspólnie z marką APART, w którym nagrodą główną była profesjonalna sesja zdjęciowa! Wzięło w nim udział łącznie prawie 500 osób, a ostatecznie nagrodzono trzynaście laureatek. Dziesięć dziewczyn otrzymało vouchery o wartości 500 zł do salonów APART oraz sklepu www.neonail.pl. Trzy autorki najlepszych odpowiedzi wygrały profesjonalną sesję zdjęciową, która wydobyła z nich ten wyjątkowy blask!

Reklama

Przygoda przed obiektywem

Agnieszka, Aleksandra i Karolina spotkały się z niezawodną ekipą NeoNail i APART w pierwszy marcowy weekend. Podczas sesji zdjęciowej laureatkom dobrano modne stylizacje i uzupełniono je wyjątkową biżuterią APART. Nie mogło zabraknąć również profesjonalnego makijażu i fryzury! Dzień wcześniej zadbano o perfekcyjny manicure – w końcu to on miał dodawać dziewczynom blasku! Laureatki same wybrały kolory lakierów pod swoje stylizacje. Na jakie odcienie się zdecydowały?

Mat. promocyjne

Look Oli jest ponadczasowy, ale z nutką świeżości. Laureatka wybrała odcień Carmine Red z kolekcji Cover Girl. „To odświeżona klasyka, czyli czerwień, ale w bardziej malinowym, delikatnym odcieniu.” - podsumowuje Ola.

Mat. promocyjne

Podstawę stylizacji paznokci Agnieszki stanowił lakier hybrydowy Fancy Obsession również z kolekcji Cover Girl. „To piękny, malinowy, romantyczny róż, który uwielbiam!” - podkreśla modelka. Agnieszka postawiła też na śliwkowy akcent – lakier Posh Party.

Mat. promocyjne

Na paznokciach Kasi podczas sesji królował soczyście żółty lakier hybrydowy Stay Chic. Jak sama mówi: „By szarość dnia codziennego zamienić na coś bardziej wiosennego!”.

Mat. promocyjne

Modelkom jeszcze więcej blasku dodała manicurzystka NeoNail, która dobrała do stylizacji dziewczyn brokatowe, iskrzące niczym diamenty lakiery z kolekcji Diamonds Collection. Tym sposobem manicure Agnieszki uzupełniły złote akcenty wykonane lakierem Iconic Style, a look Oli zdobienie wykonane z pomocą lakieru Sugar Queen.

Blask na co dzień

Profesjonalny makijaż, dopracowane fryzury, pięknie wystylizowane paznokcie i sesja zdjęciowa to nie jedyne atrakcje, które czekały na główne zwyciężczynie konkursu NeoNail i Apart! Każda z dziewczyn otrzymała także vouchery: na zakupy w salonach APART oraz na produkty NeoNail, by mogły błyszczeć nie tylko od święta! Uwielbiamy takie nagrody, a wy? :)



Reklama

Materiał powstał we współpracy z marką NeoNail