Sesje uczestników z "Top Model" zawsze wzbudzają ogromne zainteresowanie. To jak wypadną podczas profesjonalnych zdjęć decyduje o dalszych lotach w programie. Największym do tej pory zainteresowaniem cieszyła się naga sesja. Przypomnijmy: Mamy całą nagą sesję uczestników Top Model. Niektórzy poszli na całość

W ostatnim odcinku modele i modelki musieli wraz z Przemysławem Saletą zmierzyć się z klimatem Dzikiego Zachodu w sesji pod nazwą "Kick Ass". Nacisk został położony na ekspresję i pozy modeli imitujące sztuki walki. Okazuje się, że pomysł na takie zdjęcia nie był do końca oryginalny. Już w 2009 roku modelka Daria Werbowy pozowała niemalże identycznie we francuskiej edycji "Vogue'a". Co ciekawe, tytuł był dokładnie taki sam. Duże podobieństwo można zauważyć nawet w stylizacjach.

Co o tym sądzicie? Zdjęcia z "Vogue" i uczestników "Top Model" w galerii.

