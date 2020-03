Serialowa Klaudia z "Rancza" nie wyobraża sobie powrotu do Wilkowyj? Szczere wyznanie aktorki! 

Marta Chodorowska w rozmowie z mediami zdradziła, czy chciałaby wrócić na plan "Rancza". Co powiedziała serialowa Klaudia, córka wójta Kozioła? Serial "Ranczo" przez wiele lat był jednym z największych hitów TVP. Pierwszy odcinek został wyemitowany w 2006 roku, a dziesięć lat później widzowie zobaczyli ostatnią odsłonę produkcji o mieszkańcach Wilkowyj. Od tamtej chwili wszyscy fani "Rancza" mieli nadzieję, że serial kiedyś wróci na antenę i będzie kontynuowany. A jak ewentualny powrót na plan hitu komentuje Marta Chodorowska?

Marta Chodorowska szczerze o powrocie serialu "Ranczo"

Marta Chodorowska w serialu "Ranczo" grała córkę Pawła Kozioła (Cezary Żak), wójta Wilkowyj. Marta Chodorowska występowała w serialu od samego początku. To właśnie dla niej wójt chciał kupić dworek od Lucy (Ilona Ostrowska). Serialowa Klaudia zaprzyjaźniła się z główną bohaterką, a po jakimś czasie została agentką jej męża. Ale czy aktorka, która wcielała się w Klaudię Kozioł, chciałaby jeszcze wrócić do Wilkowyj? Zobaczcie, co w rozmowie z magazynem "Tele Tydzień" zdradziła Marta Chodorowska. Jej odpowiedź zaskakuje!

Minęło sporo czasu i mentalnie jestem daleko od Klaudii z "Rancza". Mam prawie czterdzieści lat, pięcioletnie dziecko, więc granie niepokornych dziewczątek jest dla mnie zbyt sztuczne. Byłoby to już takim postaciowaniem, udawaniem osoby wymyślonej, odległej - zdradziła aktorka.

Przypominamy, że kilka miesięcy temu w mediach pojawiła się wiadomość, że powstanie filmowa wersja hitowej produkcji. Niestety, po śmierci Pawła Królikowskiego, który wcielał się w jednego z głównych bohaterów "Rancza", reżyser przyznał, że nie wyobraża sobie, żeby prace nad filmem były kontynuowane.

W tej sytuacji jest to niemożliwe, żebyśmy ruszyli ze zdjęciami. Ta smutna wiadomość, która nami wszystkimi wstrząsnęła, spowodowała, że możliwość nakręcenia filmu praktycznie upadła na zawsze - mówił reżyser filmu "Ranczo Wilkowyje" Wojciech Adamczyk w rozmowie z Onetem.

Żałujecie?

Marta Chodorowska grała Klaudię w serialu "Ranczo"

