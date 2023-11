Polsat pokaże kolejny serial AXN na swojej antenie! Kilka dni temu informowaliśmy o tym, że stacja wyemituje serial "Znaki". Teraz okazuje się, że Polsat wykupił również licencję na emisję serialu "Ultraviolet"! Poznajcie szczegóły!

Polsat zakupił od Sony licencję na pokazywanie kryminalnego serialu AXN „Ultraviolet” - jego emisja rozpocznie się 30 lipca, kiedy zakończy się emisja wspomnianych wcześniej „Znaków”. O czym jest „Ultraviolet”?

„Ultraviolet" to serial produkcji AXN opowiadający historię trzydziestoletniej Oli Serafin, którą osobiste przejścia zmusiły do opuszczenia Londynu i powrotu do rodzinnej Łodzi, w której staje się świadkiem tragedii. Rozpoczyna się śledztwo. Policja uznaje, że było to samobójstwo. Młoda dziewczyna nie zgadza się z tym i po zamknięciu sprawy przyłącza się do grupy detektywów amatorów. Na własną rękę chcą rozwiązać zagadkę tajemniczej śmierci - czytamy na stronie axn.pl