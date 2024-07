6 z 7

Najcenniejsza Rzecz Andjock Panphil, 14 lat, ma 3 braci i siostrę, ojciec nie żyje, mieszka u wujka. Chodzi do 4 klasy podstawówki, w domu sprząta, myje podłogę. Kiedyś chce pracować w biurze. Plecak dostał od wujka, nosi w nim rzeczy do szkoły, a gdy jedzie na wioskę do mamy po jedzenie może do niego włożyć swoje rzeczy. Marzy żeby po ukończeniu szkoły odwiedzić w Polsce rodziców adopcyjnych. 10.03.2009 Abong-Mbang, Kamerun