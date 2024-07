Kasia Gajewska do wykonania tego makijażu użyła:

• Podkład 123 Perfect - Bourjois

• Korektor Fit Me - Maybelline

• Puder Luxury Powder Cameo - Ben Nye

• Dipbrow Pomade w odcieniu Blonde - Anastasia Beverly Hills

• Cienie w kremie Eternal Gold i On And On Bronze - Maybelline

• Cień Shadowy Lady - MAC

• Cień Texture - MAC

• Żelowy eyeliner Lasting Drama - Maybelline

• Tusz 2000Calorie - MaxFactor

• Rzęsy Bohemian Princess - House Of Lashes

• Paletka do konturowania Contour Kit - Anastasia Beverly Hills

• Konturówka Retro Red - Motives

• Szminka Venetian red - Motives

• Błyszczyk nr 853 - Dior