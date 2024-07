W Londynie odbyła się premiera najnowszego filmu Channinga Tatuma i Matthew McConaughay’a. „Magic Mike”, bo o nim tu mowa to historia miłosna zwyczajnej dziewczyny i mistrza striptizu. To właśnie w jego postać wciela się przystojny Tatum, który na czerwonym dywanie pojawił się w trzyczęściowym garniturze z metką Giorgio Armaniego. Połączył go z kontrastującą jasnoniebieską koszulą i granatowym krawatem.

Matthew McConaughey po raz kolejny założył garnitur Dolce & Gabbana. Przystojnym panom towarzyszyły również ich małżonki. Jenna Dewan-Tatum, która wybrała sukienkę w kolorze czerwonego wina. Ten kolor będzie wielkim hitem w przyszłym sezonie. Camila Alves, która jest ponownie w ciąży. Piękność miała na sobie mini ze zwierzęcym wzorem. Obie postawiły na szpilki w kolorze nude.

Na imprezie wprost z USA przyleciał słynny plotkarz Perez Hilton. Autor hitowego bloga wybrał dość casualową stylizację.

Poniżej znajdziecie więcej zdjęć z tego wydarzenia.