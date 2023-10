Nie proponujemy ci kolejnej modnej diety, która tylko zrujnuje twoje zdrowie i odbierze dobry humor. Chcemy ci pokazać, jak podkreślić kobiecą sylwetkę, pokochać siebie i pokazać to światu. Zamknij na chwilę oczy i pomyśl, która ze znanych kobiet powszechnie uznawana jest za jedną z najseksowniejszych? My nie mamy wątpliwości – Kim Kardashian. Chociaż… może Marylin Monroe? Figura jednej i drugiej robi wrażenie, a przecież daleko im do wymiarów, jakie prezentują modelki z wybiegów.

Kompleksy? A kto ich nie ma?

Uważasz, że twoje odbicie w lustrze pozostawia wiele do życzenia? Że mogłabyś tu i ówdzie stracić kilka centymetrów? Jesteś przekonana, że to spowodowałoby, że w końcu poczułabyś się sexy? Niekoniecznie. Seksapil rodzi się w… głowie. Kiedy zaakceptujesz i pokochasz się, szybko dostrzeżesz mocne strony swojej sylwetki i łatwiej będzie ci uporać się z mankamentami.

Każda z nas jest piękna i wyjątkowa. Każda zasługuje na dobre samopoczucie i odrobię luksusu. To wartości, które reprezentuje marka Just Beck, stworzona przez Annę Beck – pewną siebie i szalenie atrakcyjną kobietę sukcesu. Gorsety i body marki Just Beck nie tylko modelują sylwetkę i gwarantują nam osiągnięcie talii osy w mgnieniu oka. One pozwalają nam inaczej spojrzeć na swoje ciało i odkryć sekrety kobiecości, których w sobie nie dostrzegałyśmy. Sprawiają, że kompleksy znikają, a przed lustrem pojawia się atrakcyjna i seksowna kobieta.

Dlaczego właśnie gorset?

Gorsety, choć od wieków znane są jako element damskiej garderoby, w ostatnim czasie wróciły do łask. Niegdyś kobiety dążyły, by się z nich wyzwolić, dziś zaczynają je kolekcjonować i nosić na co dzień. Dlaczego? Ponieważ natychmiast zmieniają kobiecą sylwetkę – powodują, że jesteśmy wyprostowane, przez co zdajemy się być wyższe i szczuplejsze. Mamy wąską talię, ładnie zarysowane pośladki i wyeksponowany biust. Figura klepsydry na zawołanie? Coś w tym jest! W dodatku gorsety mają w sobie nutkę luksusu i… erotyzmu. Gorset sprawia, że wyglądamy i czujemy się sexy – nawet, jeśli jest ukryty pod ubraniem. Nie bez powodu specjaliści radzą, by idąc na ważne spotkanie (nawet służbowe), założyć ładną i dobrze dopasowaną bieliznę. Niby nic, a zdecydowanie wpływa na samopoczucie i pewność siebie kobiety. Gwarantujemy, że gorset podwoi ten efekt.

Kiedy widzimy swoje ciało w nowej, atrakcyjniejszej odsłonie, jesteśmy dla siebie łaskawsze. Dostrzegamy zalety, w oku pojawia się błysk. To początek nowej miłości – miłości do samej siebie. Gdy ją poczujesz, łatwiej będzie ci później osiągnąć swoje marzenia, w tym walkę z dodatkowymi kilogramami. Zaczniesz troszczyć się o siebie i szukać rozwiązań, które będą służyły twojemu zdrowiu, figurze i urodzie.

Mój pierwszy gorset

Nie wiesz, od czego zacząć? Czy powinien to być szykowny, zdobiony gorset czy może lepiej model dyskretny, który nosi się pod ubraniem? Ostrzegamy – czasem trudno się zdecydować i w koszyku lądują dwa :) My polecamy jednak na start gorset Just Beck Emma. Jest uszyty z lateksu, a od środka wyściełany stuprocentową bawełną. Jest wysoki, więc z łatwości ukrywa wszelkie niedoskonałości i pozwala zachować wyprostowaną sylwetkę. Idealnie przylega i gwarantuje komfort noszenia nawet pod formalnym ubraniem. Posiada trzy poziomy regulacji w postaci haftek, a więc posłuży ci nawet wtedy, gdy już stracisz te swoje niechciane kilogramy. A teraz kolejne trudne pytanie: wybierasz czarny czy beżowy? Tak, wiemy – oba!

Artykuł powstał z udziałem marki Just Beck